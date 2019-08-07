Найдена основная причина развития опасных болезней

Правильный образ жизни поможет остаться здоровым на долгие годы

Британские ученые пришли к выводу, что висцеральный жир – тот, что окружает внутренние органы – является основным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

По мнению специалистов, внутренний жир опасен тем, что отложения окружают жизненно важные органы. С течением времени жировые клетки появляются в печени, сердце, поджелудочной железе и даже мышцах, сообщает Medical Xpress.

Эксперты подчеркивают, что избыток висцерального жира отрицательно сказывается на метаболизме, это и приводит к появлению проблем с сердцем и диабету.

В настоящее время нужно разработать простые и доступные инструменты для измерения уровня внутреннего жира, так как из-за его расположения измерить его уровень трудно без сложных технологий – компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.





