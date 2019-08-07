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Натуральное лекарство: знакомый напиток улучшает память

Фото: www.globallookpress.com
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Ученые обнаружили новое полезной свойство фруктового сока

Эксперты выяснили, что положительное влияние на память оказывает вишневый сок. Все дело в полифенолах, которыми богата терпкая вишня. Они имеют широкий спектр антиоксидантных свойств.

Из-за биологически активных соединений в ягодах вишневый сок помогает улучшить память, а также замедляет снижение когнитивных способностей человек. Содержащиеся в вишневом соке полезные вещества также помогают нормализовать давление.

Ранее издание "ФедералПресс" сообщило, что снизить риск развития деменции помогает общение с друзьями. При этом контакты с семьей такого эффекта не оказывают. 

Дарья ПЕТРОВА
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