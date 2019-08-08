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Глаз-алмаз: всего несколько продуктов спасут зрение

Фото: www.globallookpress.com
Питание и соблюдение ряда правил обеспечат жизнь без очков

Тотальная компьютеризация и постоянные стрессы не позволяют расслабиться одному из самых важных человеческих органов – глазам. Чтобы не травмировать "зеркало души", специалисты рекомендуют употреблять ряд продуктов.

Прежде всего, это рыба, в частности скумбрия, а также фрукты и овощи. Ведь они содержат витамины и омега-3 жиры, которые являются главными спасителями остроты зрения. Лайфхак в день рождения академика Святослава Федорова и Международного дня офтальмологии принадлежит профессору, доктору медицинских наук Елене Гришиной.  

А вот курение, фастфуды и гиподинамия, предупредила она, негативно сказываются на способности видеть. Зрение сильно "сажают" гаджеты, постоянное обращение к которым грозит близорукостью и синдромом сухого глаза. 

"К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха, когда после каждого часа взаимодействия с монитором нужно хотя бы 5-10 минут отдыхать. Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз могут спровоцировать головную боль", – пояснила Гришина, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кроме того, напомнила эксперт, не стоит пренебрегать визитами в медицинский кабинет. Особенно после 40 лет. 

Ксения АНДРЕЕВА
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