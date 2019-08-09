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Вред или польза: как вино влияет на здоровье

Вред или польза: развеян миф о красном вине
Фото: pixabay.com
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Специалист развеял миф об алкоголе

Существует версия, что один бокал вина в день способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиохирург отрицает пользу алкоголя для организма и напоминает, что здоровье сердца зависит от правильного образа жизни и положительных эмоций.

Медик утверждает, что мужчины чаще страдают от болезней сердца из-за разницы в гормональном фоне, склонности к нездоровому образу жизни и стрессу. Женщин защищают от болезней половые гормоны – они не дают повреждать стенки артерий. Также представительницы прекрасного пола более стрессоустойчивы.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, главными факторами риска являются неправильное питание, вредные привычки и генетика. Самыми распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями остаются ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Важным фактором в профилактике являются положительные эмоции, а вот красное вино пользу не принесет – это предположение пока не было научно доказано. Однако, и вреда от одного бокала не будет. Как пишет РИА "Новости", бокал красного вина в день – безопасная доза, но пользу здоровью она не принесет. 

Дарья ПЕТРОВА
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