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Если ничего не помогает: найден новый способ лечения от импотенции

Если ничего не помогает: найден новый способ лечения от импотенции
Фото: www.globallookpress.com
Операция поможет избавиться от деликатной проблемы

В Азербайджане впервые применили новый способ лечения импотенции. Медики научились вживлять в мужские половые органы импланты.

Во время операции хирурги вживляют мужчине два цилиндрических контейнера, насос и резервуар. Этот метод является очень эффективным, но используется тогда, как вылечить импотенцию у пациента другим способом просто невозможно.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, операцию уже испробовали на нескольких мужчинах, и она дала положительный эффект. Однако не все так просто: существует угроза осложнений из-за развития инфекции. В этом случае придется оперировать пациента повторно, чтобы извлечь протез.

Ранее "Утро" писало о дешевом овоще, который поможет восстановить потенцию. 

Дарья ПЕТРОВА
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