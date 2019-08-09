На российском курорте обнаружили мертвого младенца с Нибиру

Страшную находку сделали туристы на побережье Черного моря

В ночь на 9 августа в Геленджике приземлился неопознанный летающий объект – корабль оставил выжженный круг на траве. И это не единственная аномалия, случившаяся за последние дни на популярном российском курорте.

Другой очевидец сообщил в Сети, что сумел встретиться с инопланетянами и даже намекнул, что сфотографировал труп пришельца, отмечает Vista News. В ответ на это признание уфолог из Владивостока заявил, что турист нашел не просто погибшего инопланетянина. По мнению эксперта, в Геленджике обнаружили младенца-плазмососа с планеты Нибиру. Специалист по непознанному добавил, что такие существа не впервые появляются на нашей планете, и такие визиты, как правило, заканчиваются погодными аномалиями. Необыкновенно холодное лето, обрушившееся на Центральную Россию в нынешнем году, лишь подтверждает эту гипотезу. Все дело в климатическом оружии, которое аннунаки с планеты Х используют против людей, утверждает уфолог.

"Подозреваю, что есть пришельцы-кукушки, которые специально населяют Землю младенцами пришельцев ради старта войны миров", –

подвел неутешительный итог эксперт.

Кроме мертвого младенца-плазмососа в Геленджике неутомимые туристы также нашли бронированного мутанта: существо, похожее одновременно на ската и броненосца. Правда, пока неясно, случилась ли мутация на Земле, или же странное существо высадилось во время спуска НЛО. Ответ на этот вопрос предстоит дать информированным конспирологам.

Некоторые эксперты считают, что причин для паники пока нет – Геленджик живет обычной жизнью города-курорта, где люди отдыхают от рабочих забот. Однако ряд уфологов считает, что появление инопланетных сущностей – опасный признак: пришельцы с Нибиру продолжают готовить войну против землян.