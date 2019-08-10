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Названы натуральные средства для похудения

Названы натуральные средства для похудения
Фото: www.globallookpress.com
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Лишние килограммы с легкостью уйдут

Специалисты составили список натуральных средств, которые помогут в борьбе с лишним весом.

Отмечается, что худеющим необходимо есть квашеные продукты. Они снижают уровень холестерина и улучшают процесс переваривания пищи. Также полезен и яблочный уксус. Ложку этого средства нужно развести в стакане воды и выпить, что поможет уменьшить количество жировых отложений, передает "Вечерняя Москва".

Также от лишних килограмм избавит гарциния камбоджийская. Однако перед ее употреблением следует обратиться к специалисту.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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