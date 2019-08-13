Принцип алкотестера: тяжелые болезни определят по выдоху

В России могут по-новому выявлять сердечно-сосудистые заболевания

Для этого отечественные ученые создают уникальную методику, которая поможет определить тяжелые недуги без проведения анализов, кардиограммы, УЗИ и другого. Они выяснили, что диагностировать у человека болезни сердца можно, используя принцип алкотестера, - по выдыхаемому им воздуху.

В нем содержится чрезмерное количество ацетона, изопрена, пентана и окиси углерода, заявили специалисты. По их словам, будет разработан прибор наподобие алкотестера, с помощью которого можно проводить быструю диагностику состояния сердечной мышцы, а в дальнейшем – туберкулеза и рака легкого, пишут "Известия".

Идея подобного анализа возникла пять лет назад, сообщил директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов. Новая методика основана на том же принципе, по которому был создан "электронный нос", улавливающий частички наркотиков и взрывчатки в аэропортах.

Однако тот прибор использовать не удалось из-за высокой влажности выдыхаемого воздуха. Поэтому медики с коллегами из Институтов системных исследований и физики атмосферы Российской академии наук поэкспериментировали с протонными масс-спектрометрами.

Проведенные ими опыты показали, что по воздуху, который выдыхают люди, можно установить, какими сердечно-сосудистыми заболеваниями они страдают. И в скором времени для диагностики болезней сердца по данному принципу создадут удобное компактное устройство.

Ранее был разработан тест для диагностики рака по составу выдыхаемого воздуха. Это позволило успешно распознавать опухоли желудка и пищевода на ранней стадии, напоминает "МИР24".