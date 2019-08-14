Найден способ победить рак

Медики узнали, как сдержать рост опухолей

Американские ученые выяснили, как остановить развитие некоторых видов рака. Открытие было сделано после эксперимента с лабораторными мышами. В ходе исследования грызунов перевели на низкоуглеводную диету, а также вводили препараты, которые понижают уровень сахара в крови.

Результаты показали – снижение уровня глюкозы препятствует развитию плоскоклеточного рака, хоть и не уменьшает опухоли в размерах, – пишет MedicalXpress.

Медики также проверили уровень глюкозы в крови у более 300 раковых больных. Так была обнаружена связь между высоким уровнем сахара и низкой выживаемостью пациентов.

Исследователи уверены, что контроль за уровнем глюкозы в крови может стать новым подходом для сдерживания роста злокачественных клеток. Это позволит перевести рак в хроническое заболевание, что снизит смертность.