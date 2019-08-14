Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найден способ победить рак

Найден способ победить рак
Фото: pixabay.com
продолжениеСухая кожа на локтях указывает на болезни
Медики узнали, как сдержать рост опухолей

Американские ученые выяснили, как остановить развитие некоторых видов рака. Открытие было сделано после эксперимента с лабораторными мышами. В ходе исследования грызунов перевели на низкоуглеводную диету, а также вводили препараты, которые понижают уровень сахара в крови.

Результаты показали – снижение уровня глюкозы препятствует развитию плоскоклеточного рака, хоть и не уменьшает опухоли в размерах, – пишет MedicalXpress.

Медики также проверили уровень глюкозы в крови у более 300 раковых больных. Так была обнаружена связь между высоким уровнем сахара и низкой выживаемостью пациентов.

Исследователи уверены, что контроль за уровнем глюкозы в крови может стать новым подходом для сдерживания роста злокачественных клеток. Это позволит перевести рак в хроническое заболевание, что снизит смертность. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ультиматум шантажистки-Меркель взбесил россиян

Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года

Опасно: Узбекистан отдаст России ядерные отходы

Москва согласилась помочь Ташкенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей