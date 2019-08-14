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Сухая кожа на локтях указывает на болезни

Сухая кожа на локтях указывает на болезни
Фото: www.globallookpress.com
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Красная сыпь и сухость на этих частях тела – повод обратиться к врачу

Врачи рассказали, что сухая кожа на локтях может быть симптомом сахарного диабета, гипертиреоза или гипотиреоза. Все дело в том, что кожные покров в этом месте более тонкий, под ним практически нет сальных желез, а поверхность покрыта складками – все это мешает распознать сигналы организма.

Сухость в этой зоне может говорить о проблемах в работе щитовидной железы, а также указывать на снижение или повышение содержания определенных гормонов. При обнаружении такого симптома стоит сдать анализ кровью, пишет "Рамблер". 

Беспокоиться стоит тем, у кого на локтях появляется красные сыпь или чешуйки – они могут указывать на псориаз, болезнь, которая практически не поддается лечению.

Быстро сохнущая кожа также говорит о недостатке витаминов А и Е, а также микроэлементов. Для смягчения кожи ее нужно мазать кремом.

Дарья ПЕТРОВА
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