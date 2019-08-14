Спасти жизнь: названы первые признаки инсульта

Внимание к незначительным деталям способно отвести большую беду

Медики предупреждают: распознать инсульт на ранней стадии очень важно, это поможет больному сберечь не только здоровье, но и избежать смерти.

Врачи напоминают, что первые сигналы о начинающемся ухудшении самочувствия можно отследить за несколько дней и даже месяцев до того момента, когда произойдет обширное кровоизлияние. Эксперты выделили несколько признаков начала опасного процесса.

Во-первых, о приближении инсульта сигнализируют проблемы со зрением: предметы начинают расплываться, а в одном глазе начинают мелькать "мушки". Затем появляется внезапная раздражительность и даже агрессия, либо, напротив, начинается упадок сил, энергия падает, наступает беспричинная сонливость.

Стоит обратить внимание и на такой симптом, как нарушение ориентации. Если человек теряет способность узнавать места или людей, плохо ощущает себя в пространстве и не может ясно о чем-то рассказать, теряет нить разговора, это может быть признаком наступающего апоплексического удара. Онемение одной стороны тела и пальцев рук и ног, а также головная боль, концентрирующаяся в области виска – тоже повод обратиться к врачу, отмечает "Медик Форум".

Вдобавок к этому у больного могут наблюдаться симптомы, напоминающие расстройство пищеварения. Такие состояния могут длиться на протяжении несколько часов, а затем исчезать, однако стоит обратить на них внимание и не пренебрегать консультациями специалиста.