Удивительное открытие: спутники нашли Атлантиду

Подводные руины сняли на видео

Спутники NASA засняли из космоса комплекс сооружений, похожий на гигантский мегаполис. Эксперты уверены, что руины под водой Атлантического океана – это Атлантида. В доказательство своей версии, специалисты приводят сразу несколько аргументов.

Во-первых, качество получившегося видео. Спутник сделал очень четкие кадры, никакой ошибки быть не может. Камера снимала этот участок каждый 45 секунд и каждый раз выдавала одни и те же постройки.

Также эксперты указывают на высокий уровень проработки построек, словно они были сделаны архитекторами. Третий аргумент – это разнообразие строений: есть здания с прямыми углами, есть дома с арками и даже храмы.

Специалистов также заинтересовали странные руины в центре города: скорее всего, именно здесь был эпицентр катаклизма, который и погубил Атлантиду.

Как пишет VladTime, Атлантида могла уйти под воду из-за ядерного взрыва колоссальной мощи, в результате которого полюса Земли сместились, планету накрыло километровыми волнами цунами и начался новый ледниковый период.