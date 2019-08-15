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Удивительное открытие: спутники нашли Атлантиду

Удивительное открытие: спутники нашли Атлантиду
Кадр из фильма "Аквамен"
Подводные руины сняли на видео

Спутники NASA засняли из космоса комплекс сооружений, похожий на гигантский мегаполис. Эксперты уверены, что руины под водой Атлантического океана – это Атлантида. В доказательство своей версии, специалисты приводят сразу несколько аргументов.

Во-первых, качество получившегося видео. Спутник сделал очень четкие кадры, никакой ошибки быть не может. Камера снимала этот участок каждый 45 секунд и каждый раз выдавала одни и те же постройки.

Также эксперты указывают на высокий уровень проработки построек, словно они были сделаны архитекторами. Третий аргумент – это разнообразие строений: есть здания с прямыми углами, есть дома с арками и даже храмы.

Специалистов также заинтересовали странные руины в центре города: скорее всего, именно здесь был эпицентр катаклизма, который и погубил Атлантиду.

Как пишет VladTime, Атлантида могла уйти под воду из-за ядерного взрыва колоссальной мощи, в результате которого полюса Земли сместились, планету накрыло километровыми волнами цунами и начался новый ледниковый период. 

Дарья ПЕТРОВА
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