Приятно и полезно: секс спасет от болезней

Здоровье суставов связано с физической близостью

Американские ученые доказали, что интимные отношения оказывают положительное влияние на больные суставы. Выяснилось, что близость может уменьшить боли почти в два раза даже при запущенных случаях артрита.

Такой вывод был сделан после эксперимента с участием ста пациентов, страдающих ревматоидным артритом. Это заболевание обычно затрагивает коленные чашки, ноги и нижнюю часть спины, и разрушает суставы. По словам добровольцев, после секса испытываемая боль значительно уменьшилась.

Как пишет "МедикФорум", скорее всего это связано с тем, что физическое возбуждение стимулирует работы надпочечников. Они начинают выделять кортизол – гормон, уменьшающий воспаление.

Ученые рекомендуют рассматривать интимную близость как болеутоляющее, так как в процессе выделяется натуральный анальгетик – гормон эндорфин.