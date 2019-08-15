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Весомое доказательство жизни: на Марсе нашли древний череп

Весомое доказательство жизни: на Марсе нашли древний череп
Фото: pixabay.com
Находка испугала экспертов

Уфологи уверены, что на новых фотографиях NASA, сделанных на Марсе, изображены древние черепа. Находка была сделана с помощью снимков со спутника в высоком разрешении. Осматривая кадры, сделанные марсоходом, один из специалистов заметил множество камней, неестественно лежащих рядом.

Внимательно изучив камни, исследователь обратил внимание на часть из них. По словам эксперта по НЛО, некоторые из камней на самом деле были черепами. Как пишет ibtimes, находки выглядели чудовищно. Одна из них был похожа на человеческий череп со слегка вытянутой затылочной костью. Другая напоминала монстра с открытым ртом.

Ранее этот уфолог утверждал, что видел на Красной планете страшные демонические изображения на склоне одной из гор. Также экспертом было замечено изображение рептилии.

Несмотря на страшную находку, уфолог считает, что относиться к инопланетянам негативно не стоит, ведь черты их лиц не доказывают их агрессивность. 

Ранее "Утро" рассказывало о найденной на Марсе окаменевшей женщине. 

Дарья ПЕТРОВА
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