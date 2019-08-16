Апноэ провоцирует смертельное заболевание

Синдром особенно опасен для женщин

Шведским ученым удалось выяснить, что тяжелое апноэ - нарушение сна, связанное с дыханием, – повышает риск заболеть онкологическим заболеванием. В группе риска находятся, в основном, женщины.

Сделать подобный вывод исследователям удалось после изучения данных 20 тыс. пациентов с обструктивным апноэ во сне. У двух из них был диагностирован рак.

Проанализировав данные, специалисты установили связь между прерывистой гипоксией ночью и онкологией. Особенно сильная взаимосвязь наблюдалась у женщин. Результаты показали: риск заболеть раком повышается в 2-3 раза среди женщин с выраженным апноэ во сне, пишет MedicalXpress.

У мужчин нарушения сна провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. Теперь экспертам предстоит выяснить причину связи рака у женщин и апноэ.