Лучше кофе: названы самые бодрящие продукты

Эксперты предложили альтернативы популярному напитку

Кофе считается лучшим способом быстро взбодриться. Однако у него есть и аналоги среди продуктов, которые работают ни чуть не хуже.

Заменить кофеин способны яблоки. Содержащийся в них сахар помогает мозгу проснуться и начать работу. Большое яблоко – здоровая альтернатива чашке кофе. Еще одним "бодрящим" фруктом считается грейпфрут. Его даже не обязательно употреблять внутрь – запах разрезанных цитрусовых быстро приведет в тонус.

Диетологи неслучайно рекомендуют есть на завтрак блюда из яиц. В них много протеинов, которые оказывают благотворное влияние на мышцы и мозг. А белки и жиры в составе взбодрят организм на 3-4 часа, – пишет "МедикФорум".

Заменить кофе способны какао и горький шоколад – эти напитки содержат натуральные какао-бобы. Правда, злоупотреблять этими продуктами не стоит – это может привести к набору веса.

Для правильного обмена вещества и энергии организму нужны полезные углеводы. Они есть в овсянке – именно поэтому каша является одним из самых популярных завтраков в мире. Еще один "заряжающий" перекус – это греческий йогурт. В нем мало сахара и углеводов, зато достаточное количество белков.

Сделать любую еду "бодрящей" можно при помощи специй. Корица, паприка, черный и красный перец, а также кумин являются лучшими вариантами.