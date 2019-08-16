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Развеян популярный миф о женщинах

Развеян популярный миф о женщинах
Фото: www.globallookpress.com
Еще одна тайна прекрасного пола оказалась фикцией

Немецкие ученые пришли к выводу, что широко распространенное мнение о том, что женщины способны справляться с несколькими задачами одновременно, сильно преувеличено.

Исследование, проведенное специалистами из университета Аахена, показало, что и сильный, и слабый пол делает одинаковое количество ошибок, выполняя задания одновременно.

В эксперименте приняли участие 96 добровольцев: 48 мужчин, и столько же женщин, сообщается в работе, опубликованной в Plos One. Всем они выполнили ряд тестов на объем рабочей памяти, скорость обработки информации, а также пространственное и нестандартное мышление.

К примеру, участники должны были указывать гласные и согласные буквы, а также выбирать четные и нечетные числа. Действия следовало выполнять одновременно, или быстро переходя от одного задания к другому.

В итоге выяснилось, что одновременное выполнение двух задач вызывает сложности у обеих групп. И мужчины, и женщины, вынужденные прибегать к мультизадачности, реагировали медленнее, отвлекались и делали в тестах больше ошибок.

Таким образом, авторы исследования опровергли популярный гендерный стереотип, отмечает "МИР 24".


Валентина МАЙОРОВА
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