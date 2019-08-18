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Семена льна оказались опасны для здоровья

Семена льна оказались опасны для здоровья
Фото: www.globallookpress.com
Организму можно нанести непоправимый вред

Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов утверждают, что семена льна представляют угрозу для человека.

По их словам, в них содержится органическое соединение амигдалин. Это вещество вырабатывает газообразный цианид, передает Daily Mail.

Специалисты подчеркнули, что при отравлении семенами появляется головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием. При этом в некоторых случаях возможен летальный исход.

Отмечается, что интоксикацию может вызвать три чайные ложки семян.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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