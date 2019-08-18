Семена льна оказались опасны для здоровья

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Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов утверждают, что семена льна представляют угрозу для человека.
По их словам, в них содержится органическое соединение амигдалин. Это вещество вырабатывает газообразный цианид, передает Daily Mail.
Специалисты подчеркнули, что при отравлении семенами появляется головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием. При этом в некоторых случаях возможен летальный исход.
Отмечается, что интоксикацию может вызвать три чайные ложки семян.
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