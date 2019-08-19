Когда надо переживать: главные причины задержки месячных

Эксперты рассказали, когда нужно срочно обращаться к врачу

Идеальный менструальный цикл должен составлять 28 дней, но у некоторый он женщин он может быть 21 день или 40 дней – это нормально. Не стоит переживать, если цикл месячных колеблется на несколько дней – это может быть связано со стрессом или гормональными изменениями.

Если задержка месячных составляет больше 7 дней, то это повод для беспокойства. Нормой является только отсутствие критических дней у беременных, кормящих и женщин в период менопаузы.

Самый банальный и популярный вариант отсутствия месячных – это беременность. Даже самые надежные методы защиты не дают 100% гарантии. Беременность может также быть внематочной. В этом случае плодное яйцо не достигает матки и начинает развиваться в маточной трубе, которая может разорваться. Если тест отрицательный, но есть подозрение на беременность, то нужно пройти обследование с помощью УЗИ.

На регулярность критических дней влияет спорт. Резкое увеличение физической нагрузки может "отодвинуть" приход месячных. Продолжительность цикла могут также изменить диеты или, наоборот, ожирение. Стресс – еще одна причина задержки.

Как пишет "Лайфхакер", на задержку месячных могут повлиять заболевания. Например, венерические болезни, инфекции, воспалительные процессы в органах малого таза. Еще одной причиной являются новообразования, в том числе и доброкачественные.

Распространенным заболеванием является поликистоз яичников, при котором фолликулы с яйцеклетками не созревают до конца. Причина задержки может скрываться и в гормонах – женщинам рекомендуют проверять щитовидную железу. Отмена противозачаточных таблеток запускает в организме естественный цикл заново. На его установку нужно время, поэтому месячные могут быть нерегулярными.

При краткосрочной задержке или увеличившихся физических нагрузках переживать за продолжительность цикла не стоит. Но если последние месячные были больше 40 дней назад, то нужно незамедлительно обратиться к врачу.