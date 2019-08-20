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Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем

Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем
Фото: www.globallookpress.com
Избыток препаратов может навредить здоровью

Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление. Американским ученым удалось выяснить, что подобные препараты способны повысить риск инфарктов и инсультов, если ими злоупотреблять. 

Все дело в том, что некоторые специалисты специально выписывают сразу же большие дозы препарата для контроля давления. Исследование показало, что те, кто получают дополнительные лекарства, имеют на 30% больше риск обмороков, падений, повреждений почек.

Также такие пациенты чаще снова попадают в больницу. Вывод ученых прост: препараты против повышенного давления при увеличении дозировки приносят больше вреда, чем пользы, – пишет "МедикФорум".

В России от повышенного давления и связанных с ним заболеваний умерает большое количество людей. Приблизительно 70% российских гипертоников употребляют необходимые препараты, которые считаются безопасными. Однако при превышении дозировки давление может сильно снизиться: конечности и другие органы столкнутся с нехваткой крови, что может спровоцировать повреждения почек, инсульты, инфаркты и смертельно опасный шок.

Дарья ПЕТРОВА
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