Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем

Избыток препаратов может навредить здоровью

Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление. Американским ученым удалось выяснить, что подобные препараты способны повысить риск инфарктов и инсультов, если ими злоупотреблять.

Все дело в том, что некоторые специалисты специально выписывают сразу же большие дозы препарата для контроля давления. Исследование показало, что те, кто получают дополнительные лекарства, имеют на 30% больше риск обмороков, падений, повреждений почек.

Также такие пациенты чаще снова попадают в больницу. Вывод ученых прост: препараты против повышенного давления при увеличении дозировки приносят больше вреда, чем пользы, – пишет "МедикФорум".

В России от повышенного давления и связанных с ним заболеваний умерает большое количество людей. Приблизительно 70% российских гипертоников употребляют необходимые препараты, которые считаются безопасными. Однако при превышении дозировки давление может сильно снизиться: конечности и другие органы столкнутся с нехваткой крови, что может спровоцировать повреждения почек, инсульты, инфаркты и смертельно опасный шок.