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На Марсе нашли саркофаг из Древнего Египта

На Марсе нашли саркофаг из Древнего Египта
Фото: pixabay.com
Разгадана тайна происхождения древнейшей цивилизации Земли

Известный тайваньский уфолог и блогер Скотт Уоринг изучил фотографии Красной планеты, сделанные марсоходом NASA Opportunity еще в 2007 г., и заявил, что нашел на них изображения древнеегипетских артефактов.

По информации NASA, на снимках запечатлены горные формации и утесы мыса Святого Винсента в марсианском кратере Виктория, однако Уоринг уверяет, что разглядел саркофаги и очертания скульптур, сделанных марсианами, сообщает The Sun.

По мнению эксперта, его открытие доказывает, что древние египтяне прибыли на Землю с Марса, отмечает "Федерал Пресс". Впрочем, не все уфологи согласны со своим коллегой – многие считают его открытия притянутыми за уши.

Скотт Уоринг не впервые делится сногсшибательными новостями такого рода: так, в апреле этого года он заявил, что нашел на отдаленном астероиде сделанную пришельцами скульптуру обнаженной женщины, а в марте разглядел на Марсе изображение древнегреческого философа Сократа.

Валентина МАЙОРОВА
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