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Витает в воздухе: названа причина появления психических расстройств

Витает в воздухе: названа причина появления психических расстройств
Фото: pixabay.com
Ученые рассказали о влиянии плохой экологии

Исследователи выяснили, что загрязненный воздух увеличивает шанс получить проблемы с психикой на 162 %. Из-за вдыхания вредных веществ может развиться биполярное и депрессивное расстройство.

Такой вывод был сделан после исследования, где были использованы данные более 150 млн. американцев. Ученые сопоставили качество воздуха, воды и земли с уровнем распространенности 6 основных психических заболеваний: депрессивное и биполярное расстройство, шизофрения, эпилепсия, расстройство личности и болезнь Паркинсона.

Как сообщает "ФедералПресс", в районах с загрязненным воздухом риск возникновения биполярного расстройства был на 27 % выше. При загрязнении земли шанс возникновения расстройства личности был выше на 19 %. Уровень загрязнения воды на частоту заболеваний не повлиял, – пишет PLoS Biology. 

Дарья ПЕТРОВА
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