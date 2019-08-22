Найдено подтверждение пользы отказа от курения

Перейти на здоровый образ жизни будет полезно в любом возрасте

Даже заядлые курильщики стажем могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 39% в течение пяти лет после того как они распрощаются с вредной привычкой.

Однако американские ученые предупреждают, что тем, кто в течение двадцати лет выкуривал не менее пачки в день, может понадобиться больше времени: от 5 до 10 лет. После этого их здоровье восстановится и станет таким же, как у людей, которые не курили никогда. Впрочем, самым отъявленным приверженцам этой вредной привычки придется ждать целых 25 лет, сообщает Science Daily.

В исследовании, проведенном специалистами из Университета Вандербильда, отмечается, что пятая часть всех смертей, вызванных болезнями сердца, происходит из-за табакокурения. Однако, если бросить курить, сердечно-сосудистая система начинает восстанавливаться немедленно, и в течение обозримого времени риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний существенно уменьшится.



