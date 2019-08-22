Названа польза гранатового сока для беременных

Напиток поможет развиваться будущему ребенку

Гранатовый сок очень полезен будущим мамам. Его ежедневное употребление в количестве чуть более 200 г улучшает мозговые связи у еще нерожденных малышей, установили врачи женской больницы Бригэма в Массачусетсе.

Они провели исследование, в котором участвовали 78 женщин с диагнозом "внутриутробное ограничение роста" в период с 24-й по 43-ю неделю беременности. В это время ребенок в утробе матери развивается слишком медленно, так как плацента не может обеспечить достаточное питание плода в поздний период беременности. С этим сталкиваются, по разным данным, от 3% до 10 % будущих мам, пишет Daily Mail.

По ходу наблюдений ученые выяснили, что у детей, матери которых регулярно пили гранатовый сок, мозг развивался более активно. В частности, наблюдалось более интенсивное развитие белого вещества.

Такого эффекта гранатовый сок достигает благодаря содержащимся в нем полиэфенолам. Они проникают через барьер между кровеносной и центральной нервными системами и защищают от нейродегенеративных заболеваний, передает "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что полезны и сами гранаты. Это не только вкусные плоды, но и настоящий кладезь полезных для здоровья витаминов и микроэлементов.