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Названа польза гранатового сока для беременных

Названа польза гранатового сока для беременных
Фото: pixabay.com
Напиток поможет развиваться будущему ребенку

Гранатовый сок очень полезен будущим мамам. Его ежедневное употребление в количестве чуть более 200 г улучшает мозговые связи у еще нерожденных малышей, установили врачи женской больницы Бригэма в Массачусетсе.

Они провели исследование, в котором участвовали 78 женщин с диагнозом "внутриутробное ограничение роста" в период с 24-й по 43-ю неделю беременности. В это время ребенок в утробе матери развивается слишком медленно, так как плацента не может обеспечить достаточное питание плода в поздний период беременности. С этим сталкиваются, по разным данным, от 3% до 10 % будущих мам, пишет Daily Mail.

По ходу наблюдений ученые выяснили, что у детей, матери которых регулярно пили гранатовый сок, мозг развивался более активно. В частности, наблюдалось более интенсивное развитие белого вещества.

Такого эффекта гранатовый сок достигает благодаря содержащимся в нем полиэфенолам. Они проникают через барьер между кровеносной и центральной нервными системами и защищают от нейродегенеративных заболеваний, передает "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что полезны и сами гранаты. Это не только вкусные плоды, но и настоящий кладезь полезных для здоровья витаминов и микроэлементов.

Полина ДОРОЖКИНА
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