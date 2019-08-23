Найден самый легкий способ жить долго

Риск преждевременной смерти можно снизить

Причем без особых усилий – достаточно всего лишь побольше двигаться. К такому выводу пришли ученые из Лестерского исследовательского центра.

Специалисты шесть лет наблюдали за 36 тысячами добровольцев, средний возраст которых – 62 года. И выяснили, что у людей, которые ежедневно либо двигались хотя бы пять часов, либо занимались быстрой ходьбой не менее 24 минут, риск преждевременной смерти был в два раза ниже, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. Результаты работы они опубликовали в "BMJ сегодня".

Ученые отметили, что у самых активных вероятность раннего ухода из жизни сокращается на 73%, а у чуть менее активных – на 66%. Но, если человек проводит в сидячем или лежачем положении больше девяти часов, она возрастает, передает телеканал "360".

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