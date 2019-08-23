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Раскрыта диета для любителей выпить

Раскрыта диета для любителей выпить
Фото: www.globallookpress.com
Названы продукты, которые сберегут здоровье охотникам до спиртного

Съедать одно яблоко необходимо всем любителям пропустить стаканчик-другой. Данное правило касается не тех, кто выпивает бокал вина раз в месяц, а систематически прикладывается к бутылке.

Как выяснили специалисты, яблоки содержат в большом количестве флавоноиды, которые помогут уберечь организм от раковых клеток и защищают сердце.  Подобными целебными свойствами обладает также чай, пишет Focus.

К такому выводу ученые пришли, наблюдая за участниками эксперимента больше 20 лет. Злокачественные опухоли и болезни сердца чаще обходили стороной тех, кто регулярно ел богатые флавоноидами продукты. Эффект усиливался у курильщиков и алкоголиков.

В день достаточно 500 мг флавоноидов. Чтобы выполнить суточную норму, надо съедать 100 гр черники, яблоко, апельсин, 100 гр брокколи и выпивать чашку чая.

По словам специалистов, эти же продукты помогут насовсем избавиться от зависимости.   

Ксения АНДРЕЕВА
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