Раскрыта диета для любителей выпить

Названы продукты, которые сберегут здоровье охотникам до спиртного

Съедать одно яблоко необходимо всем любителям пропустить стаканчик-другой. Данное правило касается не тех, кто выпивает бокал вина раз в месяц, а систематически прикладывается к бутылке.

Как выяснили специалисты, яблоки содержат в большом количестве флавоноиды, которые помогут уберечь организм от раковых клеток и защищают сердце. Подобными целебными свойствами обладает также чай, пишет Focus.

К такому выводу ученые пришли, наблюдая за участниками эксперимента больше 20 лет. Злокачественные опухоли и болезни сердца чаще обходили стороной тех, кто регулярно ел богатые флавоноидами продукты. Эффект усиливался у курильщиков и алкоголиков.

В день достаточно 500 мг флавоноидов. Чтобы выполнить суточную норму, надо съедать 100 гр черники, яблоко, апельсин, 100 гр брокколи и выпивать чашку чая.

По словам специалистов, эти же продукты помогут насовсем избавиться от зависимости.

