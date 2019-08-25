Самая опасная: с какой группой крови чаще страдают от онкологии

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Ученые назвали группу крови, которая является для человека самой страшной. Это четвертая (АВ) с отрицательным резусом. Чаще всего онкологические заболевания проявляются у женщин – обладательниц этой группы. К такому выводу пришли эксперты из Гарвардского университета после многочисленных исследований.
По словам ученых, таких людей в мире крайне мало – всего восемь процентов.
Специалисты из Университета Вермонта в ходе экспериментов также установили, что человек с четвертой группой крови с отрицательным резусом больше подвержен развитию слабоумия – риск повышен на 82 процента. Отмечаются и проблемы с мышлением и памятью, а также ослабленный иммунитет, пишет МедикФорум.
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