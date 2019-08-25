Названы первые симптомы распространенного рака

Нибиру
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Медики отмечают, что рак поджелудочной железы на ранней стадии протекает практически незаметно. Однако шанс определить начало болезни все же есть. Об онкологии может говорить пониженный уровень сахара в крови.
Как объяснили специалисты, это связано с тем, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной вырабатывают инсулин. Это может привести к гипогликемии, то есть падению уровня сахара.
Вместе с тем гормоны производят не все опухоли, и это осложняет дело, цитирует CNN директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна доктора Стивена Либутти.
Более явные симптомы проявляются на поздних стадиях. Это боли в животе, спине, а также пожелтевшие кожа, белки глаз и слизистые.
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