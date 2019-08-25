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Названы первые симптомы распространенного рака

Названы первые симптомы распространенного рака
Фото: www.globallookpress.com
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Распознать их бывает непросто

Медики отмечают, что рак поджелудочной железы на ранней стадии протекает практически незаметно. Однако шанс определить начало болезни все же есть. Об онкологии может говорить пониженный уровень сахара в крови.

Как объяснили специалисты, это связано с тем, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной вырабатывают инсулин. Это может привести к гипогликемии, то есть падению уровня сахара.

Вместе с тем гормоны производят не все опухоли, и это осложняет дело, цитирует CNN директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна доктора Стивена Либутти.

Более явные симптомы проявляются на поздних стадиях. Это боли в животе, спине, а также пожелтевшие кожа, белки глаз и слизистые.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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