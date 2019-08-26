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Популярные в мире блюда вызывают рост опухолей

Осторожно: популярные блюда вызывают рост опухолей
Фото: www.globallookpress.com
Названа еда, которая способствует развитию рака

Употребление жареной на масле пищи усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует увеличение опухоли. Об этом заявили американские исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте.

Они провели эксперимент на мышах с воспалениями и раком толстой кишки. Давая животным такую еду, они выяснили, что у тех в кровеносной системе распространяются бактерии и токсичные продукты. Кроме того, опухоли увеличивались в два раза, сообщает Medicalxpress.

Употребление жареных на растительном масле продуктов не является причиной возникновения рака, отметили ученые. Но может негативно сказаться на состоянии здоровья людей, к которых есть проблемы с кишечником.

В США, многие люди страдают от таких заболеваний, но некоторые все равно продолжают есть фастфуд и жареную пищу, отметили ученые, пишет "Вечерняя Москва". Им грозит серьезная опасность, предупредили специалисты.

Полина ДОРОЖКИНА
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