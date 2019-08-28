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Рак и инсульт: как калечат популярные лекарства

Рак и инсульт: как калечат популярные лекарства
Фото: www.globallookpress.com
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Употреблять препараты нужно с большой осторожностью

Врачи предупреждают: аспирин, микстуры от кашля и капли для носа могут мешать выздоровлению и спровоцировать другие болезни.

По словам врачей, одна из главных ошибок пациентов в том, что они пьют средства для сухого кашля, если у них влажный. Тогда мокрота начинает скапливаться в дыхательных путях, а воспаление может переходить в более глубокую форму – может развиться пневмония.

Еще одну опасность таят в себе капли для носа. Через две недели постоянно использования нифтизина и подобных веществ возможно развитие зависимости. Она формируется из-за сужения сосудов.

"Чем больше мы применяем сосудосуживающие капли, тем меньше остаётся внутренних сил, которые могли бы помочь сосудам самостоятельно сужаться",

цитирует врача Life.

Использование слабительного может спровоцировать возникновения онкологии. Дело в том, что препараты вредны для нервных окончаний кишечника: они раздражают слизистую, вымывают защитный слой, который служит барьером – это может привести к появлению опухолей.

Прием обезболивающих лекарств может привести к инсульту, так как подобные препараты опасны для сердца и плохо влияют выделительную систему, почки и печень. Самая большая опасность в том, что прием обезболивающего при сильных болях затрудняет постановку диагноза. Боль уходит, но выявить ее причины становится сложнее. 

Дарья ПЕТРОВА
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