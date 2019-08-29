Против старости и давления: названы самые полезные осенние плоды

Диетолог рассказал, что нужно есть осенью

Конец августа и начало сентября – время для овощей, ягод и фруктов. Эксперты выяснили, что самыми полезными плодами, которые можно найти на огороде или в магазине, являются тыква, слива и груша.

Тыква полезна бета-керотином. Он нужен для хорошего зрения, чистой кожи и здоровой слизистой. Также этот компонент способствует профилактике респираторных заболеваний и положительно влияет на иммунную систему.

"Тех, кто едет загорать и ловить последние солнечные лучи, витамин А предохранит от рака кожи и меланомы и просто даст ровный загар, так как защищает от агрессивного действия ультрафиолета",

– цитирует диетолога "Вечерняя Москва".

Также в тыкве содержится много калия – он полезен для профилактики заболеваний сердца и снижает повышенное давление.

В сливе содержится много антиоксидантов – эти соединения защищают сердечно-сосудистую систему от возрастных изменений. Также в составе есть клетчатка и пектины – они помогают выводить соль. Лучше всего есть сливу в сыром виде, так как при термической обработке витамин С в составе разрушается.

Третьим полезным плодом эксперты назвали грушу. Есть ее лучше не на голодный желудок, так как она обладает вяжущим действием. Гликемический индекс у груши ниже, чем я блока – то есть она даже немного полезнее. В составе груши есть калий магний и пектины, которые хорошо очищают кишечник. "Груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот приводят к ощущению голода", - добавляет медик.