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Просто и эффективно: как избавиться от мозолей

Просто и эффективно: как избавиться от мозолей
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазваны эффективные способы избавиться от боли в горле
Врачи советуют использовать ванночки

Специалисты рассказали о нескольких типах мозолях и способах, которые помогут от них избавиться.

Чаще всего от тесной обуви или влажных ног возникает водяная мозоль. Она образуется из-за трения ступни о материал обуви. Такие мозоли напоминают пузыри с жидкостью внутри.

Медики предупреждают, что прокалывать пузырь категорически нельзя, так как можно занести инфекцию. Врачи говорят, что нужно дождаться, пока мозоль не лопнет самостоятельно, а затем заклеить ее пластырем. Самое главное, чаще менять его.

С сухими мозолями люди мучаются годами. На вид она напоминает желтоватый бугорок с шелушащейся кожей. Избавиться от такого типа мозолей можно с помощью солевых ванн. "МидикФорум" рекомендует смешать три литра теплой воды с одной столовой ложкой соли и соды – ноги в этом растворе стоит держать 15 минут перед сном. После можно нанести цинковую мазь, что значительно ускорит процесс избавления от мозолей.

Самое серьезное кожное образование – это стержневая мозоль. Она может очень болеть при прикосновении, так как глубоко проникает в кожу. Избавиться от таких мозолей нужно с помощью ванночек, а после заклеить ее салициловым пластырем на несколько дней.

Если мозоль не поддается ни ванночкам, ни пластырю, то стоит обратиться к дерматологу. 

Дарья ПЕТРОВА
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