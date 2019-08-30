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Страдает печень и мозг: названа новая опасность жестких диет

Страдает печень и мозг: названа новая опасность жестких диет
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Вызывает боли": популярный напиток вредит здоровью
Диетологи считают, что из-за растительной пищи снизится IQ следующих поколений

Британские ученые заговорили об опасности веганских диет. Они уверены, что отсутствие в рационе животной пищи влияет на здоровье мозга и может отразиться на умственных способностях потомков.

Все из-за жизненно важного вещества холина или B4 – оно содержится в мясе и яйцах. B4 имеет ключевое значение для развития мозга еще в утробе, также влияет на функцию печени: помогает с переработкой жиров и избавляет от свободных радикалов. Растительные источники этого вещества тоже есть – это орехи, бобы и овощи, но его содержание там гораздо ниже, чем в животной пище. 

Один из диетологов считает, что растущее увлечение растительными диетами может привести к дефициту холина и снижению умственных способностей будущих поколений.

"Мы рискуем ослабить интеллектуальную мощь следующего поколения, их IQ будет низким. Растительные диеты великолепны и полезны для окружающей среды. Но если ими злоупотреблять и совсем отказываться от холина, это может привести к серьезным последствиям",

цитирует специалиста DailyMail. 

Ранее "Утро" рассказало об опасности популярных лекарств. 

Дарья ПЕТРОВА
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