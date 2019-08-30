Мифы о молоке оказались несостоятельны

Пытливые исследователи применили научный подход и обнаружили, что большая часть информации о полезном напитке не является достоверной

В последнее время многие диетологи ополчились на молоко, считая, что оно наносит вред здоровью. Однако не все так просто, считают эстонские ученые.

Очень популярным стало мнение, что молоко полезно только детям, а организм взрослых якобы его не переваривает. Однако, по мнению экспертов из Эстонии, этот напиток полезно пить на протяжении всей жизни.

Благодаря молоку в организме сохраняется активность ряда энзимов – белков, ускоряющих многие биохимические реакции, что влияет на продолжительность жизни.

Если же по какой-то причине человек не может употреблять свежее молоко, нужно ввести в рацион другие молочные продукты. Иногда можно встретить информацию о том, что молоко – это источник вредного холестерина. Эстонские ученые утверждают, что это не так. В стакане белого напитка содержится лишь 14 мг этого холестерина, а суточная потребность его для организма равна 350 мг. Более того, молоко не просто не засоряет сосуды, оно обладает способностью понижать уровень холестерина.

Мнение, что лучше пить нежирное молоко, также является неверным. Гораздо полезнее пить напиток нормальной жирности, именно такое молоко способствует усвоению кальция и витаминов, отмечает портал "Актуальные новости". Нет в этом напитке и опасных гормонов, которые могут нанести удар по здоровью, подчеркивают исследователи.