Стремительный конец: Вселенная летит в черную дыру

Успейте доделать все дела, советуют уфологи

Cолнечная система на всех парах мчится к центру Млечного пути, и это движение год от года ускоряется.

Эксперты предупреждают, что такой ход событий может нести опасность для человечества. Черные дыры в центрах галактик притягивают звезды и планеты – это подтверждают и данные, полученные с космического телескопа "Хаббл", и компьютерные модели. Наша звездная система погибнет, когда созвездие Андромеды столкнется с Млечным путем. Ранее считалось, что до апокалипсиса остались миллиарды лет, однако теперь ученые уверяют, что конец света стал значительно ближе.

По мнению астрофизиков, движение к "жерлу Вселенной" ускоряется с каждым мгновением, и чем ближе Земля оказывается к источнику гравитации, тем быстрее становится движение. В доказательство ученые ссылаются на тот факт, что рядом с Землей обнаруживается все больше астероидов, а на нашей планете происходит все больше природных катаклизмов.

Некоторые эксперты считают, что Земля подойдет опасно близко к центру вселенной уже через месяц. Последствия этого будут поистине ужасны: геомагнитные поля нашей планеты разрушатся, она сойдет со своей орбиты, и человеческая цивилизация прекратит свое существование, отмечает Vlad Time.