Такие тренировки полезны как мужчинам, так и женщинам

Снизить риск проблем в сексуальной сфере помогают аэробные нагрузки. К такому выводу пришли американские ученые.

Как выяснилось, у мужчин, которые, к примеру, бегают четыре с половиной часа в неделю, риск развития импотенции понижается на 23 процента. Все дело в том, что подобные нагрузки благотворно действуют на сердце, укрепляя его. Что приводит к улучшению кровообращения во всем организме.

Женщинам от аэробных тренировок отказываться также не стоит. Всего четыре часа бега в неделю уменьшают вероятность появления проблем в интимной жизни на целых 30 процентов, передает CNN.