Вкусное лекарство спасет от инфаркта и инсульта

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У тех, кто ест орехи 2 раза в неделю, на 17% снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Орехи богаты ненасыщенными жирами, а "плохих" насыщенных жиров в них, напротив, мало, подчеркивает доктор Ноушин Мохаммадифарид из Ирана. Кроме того, в них содержится много белка, минералов, витаминов, клетчатки, фитостеролов и полифенолов, добавил эксперт.
По мнению медиков, пользу приносят все виды орехов: грецкие, миндаль, фисташки и фундук. Вывод о положительном влиянии этих плодов на здоровье был сделан после двенадцатилетнего исследования, проведенного в среди иранских граждан.
По словам доктора Мохаммадифарида, лучше всего есть свежие орехи – в них сохраняется максимальное количество нужных для здоровья веществ, которые станут отличной профилактикой инфаркта и инсульта. Рекомендуемая порция – 30 г в день, отмечается на портале Европейского общества кардиологов.
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