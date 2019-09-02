Вкусное лекарство спасет от инфаркта и инсульта

Для здорового образа жизни необходима разнообразная диета

У тех, кто ест орехи 2 раза в неделю, на 17% снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, а "плохих" насыщенных жиров в них, напротив, мало, подчеркивает доктор Ноушин Мохаммадифарид из Ирана. Кроме того, в них содержится много белка, минералов, витаминов, клетчатки, фитостеролов и полифенолов, добавил эксперт.

По мнению медиков, пользу приносят все виды орехов: грецкие, миндаль, фисташки и фундук. Вывод о положительном влиянии этих плодов на здоровье был сделан после двенадцатилетнего исследования, проведенного в среди иранских граждан.

По словам доктора Мохаммадифарида, лучше всего есть свежие орехи – в них сохраняется максимальное количество нужных для здоровья веществ, которые станут отличной профилактикой инфаркта и инсульта. Рекомендуемая порция – 30 г в день, отмечается на портале Европейского общества кардиологов.