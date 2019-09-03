Легкое дыхание: найден простой способ улучшить сексуальную жизнь

Особенную пользу принесет физкультура женщинам

Интенсивные физические нагрузки не только поправят здоровье, но и сделают интимную жизнь лучше.

Особенно полезны будут аэробные нагрузки, так как они улучшают кровообращение, сообщает CNN. Все виды упражнений, которые благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, подойдут и для оптимизации качества сексуальной жизни, подчеркивает секс-терапевт Лора Берман.

По словам эксперта, аэробные виды физической активности просто необходимы женщинам, так как они избавляют от застоя и увеличивают чувствительность в сексуальной сфере. Медики отмечают, что женщины, находящиеся в хорошей физической форме, практически не жалуются на сексуальные дисфункции.

Еженедельно следует уделять не менее 150 мин. упражнениям средней интенсивности, подойдут и 75 мин. высокоинтенсивных тренировок, напоминают специалисты. Велосипедные прогулки, бег и плавание отлично подойдут для тех, кто заботится о своем сексуальном здоровье и долголетии.