Оказывается, популярная приправа не вредит здоровью

Врачи-кардиологи пришли к выводу, что поваренная соль не слишком влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам канадского профессора Салима Юсуфа, вредит здоровью лишь избыточное потребление этой приправы – более 6 г в день, отмечается на сайте Европейского общества кардиологов.

Основными же факторами риска медики считают низкий уровень образования, курение, загрязненность воздуха в доме (если там готовят на твердом топливе), плохое питание и общую физическую слабость. Именно эти причины, по словам кардиологов, несут ответственность за появление большей части болезней сердца.

Доктора подчеркивают, что в последнее время уровень смертности от болезней сердечно-сосудистой системы в развитых странах существенно снизился. Однако в беднейших государствах он по-прежнему остается высоким. Профессор Юсуф напомнил, что для того, чтобы здоровье было в порядке, нужно бросить курить, включить в свой рацион больше фруктов, овощей, рыбы и орехов, а также контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови.