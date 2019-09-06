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Солите на здоровье: опровергнут миф о вреде "белой смерти"

Солите на здоровье: опровергнут миф о вреде
Фото: pixabay.com
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Оказывается, популярная приправа не вредит здоровью

Врачи-кардиологи пришли к выводу, что поваренная соль не слишком влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам канадского профессора Салима Юсуфа, вредит здоровью лишь избыточное потребление этой приправы – более 6 г в день, отмечается на сайте Европейского общества кардиологов.

Основными же факторами риска медики считают низкий уровень образования, курение, загрязненность воздуха в доме (если там готовят на твердом топливе), плохое питание и общую физическую слабость. Именно эти причины, по словам кардиологов, несут ответственность за появление большей части болезней сердца.

Доктора подчеркивают, что в последнее время уровень смертности от болезней сердечно-сосудистой системы в развитых странах существенно снизился. Однако в беднейших государствах он по-прежнему остается высоким. Профессор Юсуф напомнил, что для того, чтобы здоровье было в порядке, нужно бросить курить, включить в свой рацион больше фруктов, овощей, рыбы и орехов, а также контролировать артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Валентина МАЙОРОВА
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