Сохранить красоту помогут простые продукты

Названа неожиданная польза рыбы и шоколада

Врачи выяснили, какие продукты помогут женщинам сохранить красоту. Предотвратить появление морщин и сохранить овал лица способна красная рыба, например, горбуша или семга.

Для стройности, здоровья зубов, ногтей и волос медики рекомендуют есть молочные продукты. Кальций в их составе не только сохранит красоту, но и укрепит кости, а также поможет в борьбе с болезнями позвоночника. Получить необходимую дозу кальция можно также из орехов или тофу.

Для молодости кожи важно, чтобы организм получал витамин C, который действует как антиоксидант, - пишет "РЕН ТВ". Содержится он и в брокколи. Этот овощ также борется с размножением вредных бактерий.

Сладким средством для сохранения красоты является горький шоколад. В нем содержится цинк, магний, фосфор, медь и марганец – эти вещества нужны для нормализации гормонального фона.