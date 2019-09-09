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Неожиданное открытие: употребление курятины может убить

Неожиданное открытие: употребление курятины может убить
Фото: pixabay.com
Белое мясо провоцирует возникновение смертельной болезни

Британские ученые выяснили, что люди, которые едят курятину, чаще болеют определенными видами рака: меланомой, раком простаты, редким раком крови – Неходжкинской лимфомой.

Такие результаты были получены после 8 лет исследований. За это время специалисты изучили карты 500 тыс. британцев среднего возраста и проанализировали их рацион. Неожиданным открытием стало то, что большинство из тех, кто заболел раком, часто ели именно курятину, передает агентство "ФедералПресс"

Установить, как именно курятина провоцирует развитие рака, пока не удалось. Ученые предполагают, что все дело в способе приготовления мяса и содержащихся в нем канцерогенах, – пишет Paranormal news.

Ранее считалось, что курица – полезная альтернатива красному мясо, но новое исследование ставит под сомнение эту теорию.

Дарья ПЕТРОВА
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