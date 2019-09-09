Нибиру
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Медики рассказали, что болезни печени на ранних стадиях можно диагностировать по внешнему виду пациента. Первыми признаками того, что в организме не все в порядке, являются пожелтевшая кожа и склеры глаз. Они указывают на запущенное состояние печени и острую форму гепатита А.
Обратиться к врачу стоит также при появлении сосудистых звездочек на крыльях носах и щеках. Еще одним серьезным симптомом является густой налет на языке и его покраснение, – пишет "МедикФорум".
На коже при нарушениях работы печени появляются прыщи и пигментные пятна, а под глазами образуются мешки. При появлении перечисленных симптомов стоит сдать анализ крови и сделать УЗИ. Уже после врач назначит курс лечения.
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