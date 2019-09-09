Те, кто забывает чистить зубы, чаще болеют онкологическими заболеваниями

Пренебрежение гигиеной полости рта на 75 % увеличивает вероятность развития злокачественных опухолей в печени, заявили ирландские ученые.

Напротив, ежедневное использование зубной нити и чистка зубов щеткой с пастой помогает существенно снизить риск возникновения рака печени, сообщает "Медик Форум".

Эксперты считают, что 60% россиян – более половины населения – не уделяют гигиене полости рта достаточное внимание. По мнению специалистов, в среднем, люди тратят 2-3 минуты в день на чистку зубов утром и вечером, не пользуются зубной нитью, не ходят к стоматологам на профилактические осмотры и не делают профессиональную чистку зубов. Все это приводит к тому, что к 60 годам большая часть россиян носит зубные протезы.

Механизмы, лежащие в основе связи здоровья полости рта и рака печени, пока не понятны ученым, напоминает "Федерал Пресс". Возможно, микробиом кишечника влияет на развитие болезней печени. В свою очередь, этот орган борется с бактериями в организме человека. Если "плохих" бактерий становится слишком много, печень может заболеть.