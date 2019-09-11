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Без лекарств: потенцию повысят доступные продукты

Без лекарств: потенцию повысят доступные продукты
Фото: pixabay.com
Справиться с деликатной проблемой можно с помощью сна и еды

Медики нашли способ повлиять на мужскую потенцию без лекарств и хирургических вмешательств. Главной рекомендацией является здоровый сон – именно он помогает выработать необходимое количество тестостерона – гормона, который так важен для мужчин. Также врачи рекомендуют добавить в рацион бананы, грецкие орехи и молоко.

Последний напиток содержит аминокислоту триптофан – она помогает организму быстро заснуть. Лучшее всего будет пить молоко в теплом виде. Банан можно употреблять в двух варианта. Например, съедать его на ночь или сделать "чай" из банана: для этого фрукт надо залить кипятком и оставить на 30 минут. Калий, магний и углеводы помогут расслабиться мышцы и быстрее заснуть.

В грецких орехах есть меланин – этот гормон помогает не только уснуть, но и вырабатывать тестостерон. В день специалисты рекомендует употреблять не более 20 орехов, – пишет "ФедералПресс".

Есть бананы, орехи и пить молоко можно на протяжении всего дня, чтобы формировать у организма привыкание. Последствия от этого будут самые благоприятные: сон будет не только долгим, но и качественным.

Как пишет "Версия", для того, чтобы сохранить крепкую потенцию, не стоит пить кофе, алкогольные напитки и энергетики – они мешают здоровому сну. 

Дарья ПЕТРОВА
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