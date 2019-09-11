Найден простой способ есть меньше сахара

Чем больше люди спят, тем меньше у них вредных привычек

Плохое качество ночного сна вызывает болезненную тягу к сладостям, в особенности, у женщин.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщает портал "Актуальные новости". Специалисты из университета Мичигана провели эксперимент и выяснили, что те добровольцы, которые спали недостаточное количество часов, днем съедали больше сахара. Причем у женщин, страдавших от бессонницы, тяга к сладкому увеличивалась на 15%.

По мнению экспертов, недосып влияет на так называемый "центр вознаграждения" в мозге и увеличивает выработку кортизола. Излишек этого гормона особенно опасен для прекрасных дам, так как он способствует повышению уровня сахара в крови и ускоряет процессы старения.

Кроме того, высокий уровень кортизола вызывает увеличение массы тела, прыщи, приводит к сильной усталости и повышает давление. Результаты проведенного исследования подтверждают и японские ученые, которые пришли к выводу, что недостаток сна приводит к увеличению потребления жирной пищи.



