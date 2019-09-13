Раскрыта страшная опасность низкокалорийной диеты

Прекрасным дамам следует быть особенно внимательными к своему здоровью

Американские врачи предупреждают: полезные физические упражнения могут нанести сокрушительный удар по здоровью, если придерживаться низкокалорийной диеты.

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Bone and Mineral Research, показали, что сочетание ограничения калорий и физических нагрузок может повредить кости – они становятся более хрупкими и легко ломаются.

Один из авторов исследования, доктор Майя Стайнер призналась, что выводы, к которым пришли ученые, оказались неожиданными для них самих.

Ранее эксперименты на мышах показали, что сочетание высококалорийной диеты или диеты с нормальным содержанием калорий и физкультуры приводит к тому, что кости уплотняются. Однако в случае с режимом питания с ограниченным числом калорий, это не так, подчеркнула доктор Стайнер.

Специалисты обнаружили, что, когда калорийность пищи у мышей сокращалась на 30%, они быстрее теряли вес, однако в их костном мозге появлялось при этом слишком много жировых клеток. Физические упражнения удаляли лишний жир из костного мозга, однако сами кости при этом становились очень хрупкими.

По мнению доктора Стайнер, эту информацию обязательно должны учитывать женщины, желающие похудеть. С возрастом у прекрасных дам кости становятся более ломкими, и жесткие диеты вкупе с фитнесом могут лишь усугубить положение, предупреждает эксперт.

Ученые проанализировали наличие жира в костном мозге. Исследование проводилось на мышах, но подобное явление характерно для всех млекопитающих. При корректировке калорийности рациона в сторону снижения питательности еды на 30% было отмечено закономерное снижение массы тела. Одновременно с этим ученые определили увеличение жира в костном мозге. Течение эксперимента предполагало рост физических нагрузок. Это также способствовало снижению веса. Ученые обратили внимание, что при возрастании активности содержание жира в костном мозге начало снижаться. Однако вместе с этим повысилась хрупкость костей животных. Ученые сделали вывод, что это следует учитывать при разработках программ для похудения. Ученые продолжают исследования по вопросу влияния жира в костном мозге на состояние здоровья человека. Также одной из целей исследований является определение взаимосвязи между ограниченным количеством калорий в рационе и физическими нагрузками.