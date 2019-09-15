Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
348 новости
Австралийские ученые рассказали, как предотвратить развитие рака кишечника.
По их словам, 35% заболеваний происходит из-за неправильного питания. Специалисты советуют ежедневно употреблять продукты с большим содержанием клетчатки.
Кроме того, спасти от опасного недуга могут молочные продукты и жирная рыба. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Medicalxpress.
Эксперты считают, что при снижении употреблении мяса значительно понижается риск возникновения рака кишечника.
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы
Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля