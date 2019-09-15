Некоторые продукты способны избавить от смертельной болезни

Австралийские ученые рассказали, как предотвратить развитие рака кишечника.

По их словам, 35% заболеваний происходит из-за неправильного питания. Специалисты советуют ежедневно употреблять продукты с большим содержанием клетчатки.

Кроме того, спасти от опасного недуга могут молочные продукты и жирная рыба. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Medicalxpress.

Эксперты считают, что при снижении употреблении мяса значительно понижается риск возникновения рака кишечника.