Не стоит отказываться от любимых блюд

Похудеть быстро и не прибегая к особым диетам – мечта многих. Специалисты утверждают, что не нужно изнурять себя нагрузками и голоданием, чтобы сбросить вес.

По словам диетолога Рэйчел Кларксон худеющим необходимо съедать привычный объем пищи, однако стоит следить за их калорийностью, передает МедикФорум.

Кроме того, следует есть как можно больше фруктов, овощей и злаков. К тому же желательно пить в больших количествах воду.