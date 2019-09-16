Избавиться от жира поможет массажная техника

Медики рассказали, как сбросить до 4 кг в неделю без вреда для здоровья, изнуряющих диет и походов в спортзал. В основе метода точечный массаж тела, который занимает не более 10 минут в день.

Первая точка находится посередине линии живота над пупком. Она отвечает за аппетит, поэтому массировать ее нужно в тот момент, когда чувствуется голод.

Вторая точка находится на средней линии живота, примерно на 4 пальца ниже пупка. Стимуляция этой зоны помогает организму быстрее выводить из организма все вредные вещества. В результате человек быстрее худеет и избавляется от целлюлита, - пишет "Версия".

Массаж внутренней поверхности стопы у основания большого пальца поможет контролировать желание съесть сладкое. С помощью массажа в этой зоне в организме происходит "встряска" кровотока, потребность в быстрых углеводах отпадает.

Для достижения лучшего эффекта лучше делать такой массаж курсами по 2 недели. Еще одним условием похудения является достаточное потребление чистой воды – около 2 литров в сутки.