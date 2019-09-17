Медики назвали опасность противозачаточных таблеток

Ученые выяснили, что оральные контрацептивы вызывают всплеск гормонов в женском организме, который в дальнейшем может привести к диабету. Такой вывод был сделан после 22 лет исследований с участием 80 тыс. женщин.

Французские медики установили, что противозачаточные увеличивают риск возникновения диабета 2 типа: женщины, принимавшие таблетки регулярно, сталкивались со смертельной болезнью на треть чаще, чем те, кто использовал другой способ предохранения.

Авторы исследования винят в возникновении болезни всплеск гормонов, который влияет на то, как женский организм метаболизирует сахар, – пишет "ФедералПресс". Критики исследования уверены – диабет возникает не из-за таблеток, а из-за лишнего веса.

Как пишет "МедикФорум", при назначение гормональных контрацептивов медики должны учитывать семейную историю диабета, лишний вес женщины и уровень ее физической активности.